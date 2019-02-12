مصر توقع اتفاقين مع السعودية لتخزين منتجاتها النفطية

وقعت شركة ”أرامكو“ السعودية عقدين مع الشركة العربية لأنابيب البترول ”سوميد“ المصرية؛ لتخزين منتجات بترولية بمصر قبل إعادة تصديرها إلى السوق الأوروبية.

وقالت وزارة البترول في بيان لها، إنّ الاتفاقية الأولى تتضمن تعاون ”أرامكو“ و“سوميد“ لتوفير سعات تخزينية لتداول وتخزين منتج السولار عالي الجودة بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب، بموقع الشركة بسيدي كرير بغرض إعادة تصديره إلى السوق الأوروبية.

وأشار البيان إلى أنّ العقد الثاني يتضمن توفير سعات تخزينية لزيت الوقود ”المازوت“ بطاقة 165 ألف متر مكعب، في العين السخنة على البحر الأحمر، بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره، أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية، أو توفير وقود السفن بالمنطقة، لافتًا إلى أنّ الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع سيتم خلال شهر نيسان/ أبريل 2019.