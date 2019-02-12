بعد إعلانه زيادة الإنتاج.. اليمن يدعو الشركات العالمية لشراء النفط والغار

دعا وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود، الشركات النفطية الهندية والعالمية، إلى شراء النفط والغاز اليمني.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير النفط، الاثنين، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ 13 للطاقة، الذي تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي فعالياته.

وقال العود، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ نت“: ”بذلت الحكومة اليمنية خلال الفترة السابقة، جهودها لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية، وتصديره عبر مينائي الشحر ورضوم البترولي“.

وأضاف العود: ”العمل مستمر لإعادة تشغيل القطاعات المنتجة الأخرى وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 ألف برميل يوميًا، وإعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2019“.