إيران تمدد اتفاقًا لتصدير الكهرباء مع العراق

أفادت وكالة “الجمهورية الإسلامية” الرسمية للأنباء، بأن شركة تافانير للكهرباء التي تديرها الدولة في إيران وقعت، اليوم الجمعة، اتفاقًا لتمديد تصدير 1200 ميغاوات من الكهرباء للعراق المجاور.

وأضافت الوكالة، أن البلدين وقعا أيضًا اتفاقات في طهران، بشأن إنتاج الكهرباء وتصديرها ونقل التكنولوجيا.

ونقلت الوكالة عن رضا أردكانيان، وزير الكهرباء الإيراني، قوله خلال مراسم التوقيع، إن “الديون تمت جدولتها والسداد بدأ”، فيما لم يفصح الوزير عن قيمة الديون العراقية لإيران مقابل صادرات الكهرباء.

ويوم الثلاثاء، قال وزير النفط الإيراني، إن العراق مدين لإيران بملياري دولار مقابل صادرات غاز وكهرباء.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، مددت الولايات المتحدة إعفاء منحته للعراق، من العقوبات على إيران، وذلك لمدة 90 يومًا؛ مما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني، المهم لإنتاج الكهرباء في العراق.