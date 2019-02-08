النفط ينخفض بفعل مخاوف من تباطؤ عالمي

انخفضت أسواق النفط، يوم الجمعة، متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا أعطت للخام بعض الدعم.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 40 سنتًا يعادل 0.8 % عن التسوية السابقة. وانخفض الخام 2.5 % في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتًا، بما يعادل 0.7 %، إلى 61.22 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 % في الجلسة السابقة.

ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس آذار، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.