“لوك أويل” الروسية تبدأ حفر آبار جديدة بحقل نفطي بالعراق ‎

أعلنت شركة “لوك أويل”، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس، أنها بدأت حفر آبار جديدة بحقل “غرب القرنة 2″، جنوبي العراق.

وأوضحت الشركة، في بيان، نقلته وسائل إعلام روسية، أن الآبار الجديدة ستسمح لها بزيادة الإنتاج بنسبة 20 بالمئة إلى 480 ألف برميل يوميًا بحلول 2020، مقابل 400 ألف برميل يوميًا حاليًا.

ويقع حقل “غرب القرنة 2” جنوبي العراق، ويعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث تبلغ الاحتياطات المؤكدة لديه نحو 14 مليار برميل، بحسب “لوك أويل”.

وفي مايو/ أيار 2018، أعلنت “لوك أويل” توقيع اتفاق مع شركة “نفط البصرة” العراقية، لتطوير حقل “غرب القرنة 2”.

وينص الاتفاق على الوصول بإنتاج الحقل إلى 480 ألف برميل يوميًا بحلول 2020، و800 ألف بحلول 2025.

والعراق، هو ثاني أكبر مصدر للخام في “أوبك” بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 مليون برميل يوميًا من النفط، يصدر منها ما بين 3.2 و3.5 مليون برميل يوميًا.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من النفقات، وهو ما يجعل اقتصاده أحادي الجانب ومعرضًا للتذبذب استنادًا إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.