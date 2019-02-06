المعارضة الفنزويلية تفتح صندوقًا في أمريكا لتلقي إيرادات بيع النفط

قال النائب الفنزويلي المعارض كارلوس باباروني، اليوم الأربعاء، إن المعارضة في فنزويلا ستفتح صندوقًا مصرفيًا في الولايات المتحدة؛ لتلقي إيرادات مبيعات النفط، في إجراء رئيسي لضمان تمويل جهودها للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال باباروني، في مقابلة: “هذه بالفعل خطوة متقدمة جدًا، آمل أن يتمكن ممثلنا في الولايات المتحدة من إعلان ذلك الأسبوع القادم”.

وفي مقابلة أخرى، قال يون جويكوشيا، عضو الفريق السياسي لزعيم المعارضة خوان غوايدو، لرويترز: إن غوايدو أجرى اتصالات مع شركاء بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.ايه) النفطية الحكومية، حيث أبدوا استعدادهم لمواصلة العمل في فنزويلا.