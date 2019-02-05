حقل “ليفياثان” الإسرائيلي يبدأ بإنتاج الغاز الطبيعي نهاية العام الجاري

يبدأ حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، بإنتاج الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام الجاري 2019، وستكون مصر والأردن، أول مستوردتين لفائض الغاز، ومن ثم تخطط إسرائيل للتصدير الى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية لمد أنبوب الغاز إلى هناك.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الغاز سيدر على خزينة إسرائيل “مليارات الدولارات سنويًا”.

وتقول إسرائيل، إن حقل الغاز هذا يقع على بعد حوالي 130 كيلومترًا قبالة ميناء حيفا في الشمال.

ولكن نائل الشافعي، مؤسس موسوعة “المعرفة” الإلكترونية، والمُحاضر في معهد “ماساتشوستس” للتقنية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تبدأ الإنتاج، في مياه “كانت مصرية حتى 17 فبراير/شباط 2003 “.

وأضاف:”هذا يعني قرب بدء إنتاج إسرائيل للغاز الذي لا تصريف له، إلا ببيعه للمستهلك المصري بمليارات الدولارات سنويًا”.

وكانت إسرائيل قد وقعت مع مصر، في شهر فبراير/شباط 2018 اتفاقًا لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وقال نتنياهو آنذاك:”أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم، على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

وكان نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس قد دشنا الخميس الماضي (31 يناير/كانون الثاني)، وصول الجزء الأسفل التابع لحقل الغاز “ليفياثان”.

وقال شتاينتس:”وصل الجزء الأول من منصة ليفياثان إلى إسرائيل بعد رحلة استغرقت عدة أسابيع، ويبلغ ارتفاع أرجل المنصة 98 مترًا تقريبًا، ويبلغ وزنها حوالي 15000 طن وتوضع على عمق 86 مترًا”.

وأضاف”سيصل القسم التشغيلي للمنصة في النصف الثاني من عام 2019، وسيتم وضعه على الأساس الذي تم تكريسه اليوم، ومن المتوقع أن يتدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بحلول نهاية عام 2019، حسب الجدول الزمني المحدد في مخطط الغاز”.

ورأى شتاينتس أن “تطوير حقل الغاز ليفياثان سوف يغيّر الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة، ويجلب مليارات الدولارات لإيرادات الدولة ومواطنيها، والأهم من ذلك سوف يسمح لإسرائيل بالتوقف عن استخدام الفحم الملوث”.

واعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي أن “تطوير خزان ليفياثان مهم أيضًا، سياسيًا”.

وقال:”عندما يبدأ إنتاج الغاز في وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ إسرائيل بتصدير فائض الغاز إلى الأردن ومصر، وفي المستقبل إلى الدول الأوروبية أيضًا، ويعتبر حقل الغاز ليفياثان أعظم كنز طبيعي تم اكتشافه في إسرائيل”.

من جهته، قال نتنياهو:” يُشكل الغاز مقومًا حيويًا في قوتنا الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية، هذه هي ثورة كبيرة للغاية تحول دولة إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة، مما يجعلنا مستقلين في هذا المجال ويعطينا قوة عظيمة”.

وأضاف:”هذه هي بشرى كبيرة جدًا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، سيخرج من هنا أنبوب غاز سيربطنا بسوق الغاز في أوروبا، وهو سيصل أيضًا إلى جيراننا العرب، وفي مقدمة الأمر هو يوفر الغاز النقي إلى المواطنين الإسرائيليين”.

وقال نتنياهو، إن ثلثي قيمة إنتاج الغاز سيحول إلى خزينة الدولة، مضيفًا: أن “الحديث هنا عن مئات الملايين من الشواقل التي ستخدمنا في التعليم وفي الرفاهية، وفي احتياجات ضرورية أخرى للدولة وللمواطنين الإسرائيليين”.