نواب إيرانيون يطالبون روحاني بالتحقيق في اختفاء مبالغ ضخمة من أموال النفط‎‎

طالب عدد من نواب البرلمان الإيراني الرئيس “حسن روحاني” بالتحقيق فيما اعتبروها تخلفات رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط حول عدم إيداع مبالغ ضخمة، تخص مبيعات النفط والغاز في حساب صندوق التنمية الوطنية.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء خانه ملت (بيت الأمة) الخاصة بأنباء البرلمان، أن 9 نواب إيرانيين بعثوا برسالة موقعة إلى روحاني خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد، طالبوه فيها بفتح تحقيق حول عدم إيداع رئيس مؤسسة الموازنة، محمد باقر نوبخت، مبلغًا قدره مليار و177 مليون دولار، من أموال مبيعات المنتجات النفطية والغاز في صندوق التنمية الوطنية.

وجاء في نص رسالة النواب التي نشرتها الوكالة الإيرانية” أنه تبين خلال جرد موازنة العام الماضي عدم إيداع مبلغ 16 مليار تومان من أموال مبيعات النفط والغاز في إيرادات خزانة الدولة، وكذلك مليار و177 مليون دولار من مبيعات هذه المنتجات ذاتها في حساب صندوق التنمية الوطنية.

وقال النواب في نص رسالتهم مخاطبين روحاني: “رغم أن القضاء بدأ بالتحقيق في عدد من قضايا التخلفات المالية ضد رئيس مؤسسة الموازنة، من الضروري أن تتخذوا إجراءات جدية لاستعادة أموال الشعب إلى بيت المال، ولحماية مصالح الشعب الإيراني طبقًا لليمين الذي أقسمتموه”. بحسب نص الرسالة.