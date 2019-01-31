تراجع إنتاج نفط أوبك في يناير

تراجع معروض نفط أوبك في يناير كانون الثاني، بأكبر قدر في عامين مع تخطي السعودية، أكبر مصدر في العالم، حصتها في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية.

وكشف مسح أجرته يوم الخميس وكالة “رويترز”، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوًا، ضخت 30.98 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، بانخفاض 890 ألف برميل يوميًا عن ديسمبر كانون الأول، وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق، منذ يناير كانون الثاني 2017.

ويشير المسح، إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين، تجاوزوا تخفيضات المعروض المتعهد بها لتفادي إمكانية تكون تخمة جديدة هذا العام. وبدأ في الأول من يناير كانون الثاني، سريان اتفاق رسمي بين أوبك وحلفائها على خفض المعروض في 2019.