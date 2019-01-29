بغداد توافق على خفض أسعار شحنات النفط للأردن مقابل السلع‎

بغداد توافق على خفض أسعار شحنات النفط للأردن مقابل السلع‎

المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، إنّ بغداد اتفقت مع عمان على خفض أسعار شحنات النفط المتجهة إلى الأردن، مقابل تسهيل استيراد العراق لسلع.

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي في العراق، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

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