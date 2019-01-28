السعودية: “القلاقل السياسية” في فنزويلا لم تؤثر على أسواق النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الإثنين، إن “القلاقل السياسية” في فنزويلا لم تؤثر حتى الآن على أسواق النفط العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن الفالح تأكيده أنه “لا يرى حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن سوق النفط بسبب الوضع في فنزويلا”.

وأعرب عن أمله في أن “يتم تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي بما يزيد عن 100%”، معتبرًا أن “الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم في مارس آذار- أبريل/ نيسان”.

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحديًا غير مسبوق لسلطته، بعد أن أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وحصل غوايدو على دعم دولي واسع بما في ذلك الولايات المتحدة.