أرامكو تعتزم شراء 19.9% من أسهم “هيونداي أويلبانك” الكورية

تعتزم شركة “أرامكو” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، شراء 19.9% من أسهم شركة “هيونداي أويلبانك” للتكرير الكورية الجنوبية في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 1.6 مليار دولار.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الإثنين “إن مسؤولي أرامكو وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة سيعقدون اجتماعًا بداية الشهر القادم للموافقة على الصفقة”.

وأضافت الوكالة أن الصفقة “ستؤدي إلى تعزيز قبضة المملكة العربية السعودية على واحدة من أكثر مناطق العالم استهلاكًا للنفط”.

وقفزت أسهم شركة “هيونداي” نحو 6.6% بعد إعلان الصفقة اليوم، وفقًا للوكالة الأمريكية، وقالت “إن الشركة الكورية تأمل بأن تنجز الصفقة هذا العام”.

ولفتت إلى أن أرامكو التي تيسطر على أكثر من 260 مليار برميل من احتياط النفط تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في آسيا تزامنًا مع خططها لطرح 5% من أسهمها والتي يتوقع أن تكون أكبر طرح عام في التاريخ.

وقال فاندانا هاري، مؤسس شركة “فاندا انسايتس” لدراسات أسواق النفط في سنغافورة: “من الواضح أن توسع أرامكو في قطاع التكرير في آسيا أصبح استراتيجية مدروسة، وهي تفتح لها أسواقًا كبيرة وتوفر لها أمن الطلب على نفوطها.”

ووفقًا لـ ” بلومبيرغ” فإن شراء حصة في شركة “هيونداي” ستوسع تواجد السعودية في قطاع التكرير في كوريا الجنوبية، حيث تملك حاليًا نحو 63.4% من أسهم شركة “اس اويل” للتكرير، فيما برزت المملكة كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية العام الماضي بإجمالي مبيعات بلغت حوالي 876 ألف برميل يوميًا أي نحو 29% من إجمالي واردات النفط لذلك البلد الآسيوي.

وتبلغ طاقة التكرير لشركة “هيونداي أويلبانك” حوالي 650 ألف برميل يوميًا، وتملك نحو 2400 محطة وقود في كوريا الجنوبية.