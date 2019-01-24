“روسنفت” الروسية توقّع اتفاقًا لإدارة مرفأ تخزين منتجات نفطية في لبنان

قالت شركة “روسنفت”، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الخميس، إنها وقَّعت اتفاقًا مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لتولّي إدارة مرفأ تخزين للمنتجات النفطية في البلاد لمدة 20 عامًا.

ويقع مرفأ التخزين في مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” إيغور سيتشين:”إن تنفيذ مشاريع في منطقة الشرق الأوسط يعد أحد التوجهات الإستراتيجية لتطوير الشركة، والاتفاق سيسمح للشركة بتعزيز وجودها في المنطقة، وسيسمح بتطوير التجارة الدولية للشركة”.

وأضاف سيتشين، رئيس كبرى شركات النفط الروسية:”نتطلع إلى توسيع التعاون مع لبنان، وتنفيذ عدد من المشاريع المحتملة الأخرى في قطاع النفط والغاز في هذا البلد”، بحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية.