إيران تعلن اكتشاف حقل نفط عالي الجودة شرقي البلاد

أعلن وزير النفط الإيراني بيغن زنكنه، عن اكتشاف حقل نفط عالي الجودة، في جزيرة “مينو” بالقرب من مدينة عبدان التابعة لولاية “خوزستان” جنوب شرقي البلاد.

وأشار زنكنه، إلى أنّه “يتم اكتشاف احتياطيات من النفط للمرة الأولى في هذه المنطقة من إيران”.

وبين أنّ “حقل النفط اكتشف على عمق 3770 مترًا تحت سطح الأرض”، مشيرًا إلى أنه “من النوع الخفيف، ويتميز بانخفاض معدل الكبريت فيه”.

تجدر الإشارة إلى أنّ إيران تحوي رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم بعد كندا، والثالثة في منظمة “أوبك”، وبحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية، يبلغ احتياطي النفط في البلاد 155 مليار برميل.

وعلى الرغم من احتياطيات النفط والغاز الضخمة في إيران إلا أنها معرضة لعقوبات أمريكية؛ ما يعيق عمليات التصدير.