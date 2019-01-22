“بلومبيرغ”: وزير الطاقة السعودي قد لا يحضر منتدى دافوس

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنّه من المرجح عدم حضور وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، منتدى دافوس بسويسرا هذا الأسبوع؛ ما يعني إلغاء المحادثات التي كان سيجريها مع نظيره الروسي إلكسندر نوفاك.

ونقلت الوكالة عن مصادر “مطلعة” قولها: إنّ “هناك احتمالًا أنّ يغير الفالح خططه ويسافر إلى دافوس، الجمعة القادم، رغم ترجيحها عدم حضوره المنتدى”.

وقالت الوكالة: “تفيد مصادر مطلعة بأنّه من المرجح أن لا يحضر الفالح منتدى دافوس، لينضم إلى لائحة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين لن يحضروا المنتدى”.

وأشارت الوكالة إلى أنّه “كان من المقرر أن يعقد الفالح محادثات مع نوفاك في دافوس تتعلق بالاتفاق الذي توصلت إليه أوبك وشركاؤها الشهر الماضي؛ لخفض الإنتاج لدعم الأسعار بعد هبوطها بشكل كبير”.

ولفتت إلى أنّ “نوفاك كان قد أعلن أنّه سيلتقي الفالح بعد أن انتقد الوزير السعودي بطء روسيا في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج”، مشيرة إلى أنّ “الوزير الروسي لا يزال ضمن قائمة المسؤولين الذين سيتحدثون في منتدى دافوس”.

وذكرت “بلومبيرغ” أنّ عددًا من زعماء العالم قرروا عدم حضور منتدى دافوس هذا العام، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ نتيجة الإغلاق الحكومي بسبب الميزانية.