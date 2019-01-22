“أرامكو” تتطلع لاستحواذات بمليارات الدولارات في قطاع الغاز الأمريكي

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم اليوم الثلاثاء، إن الشركة تتطلع لشراء أصول غاز طبيعي في الولايات المتحدة، وترغب في إنفاق “مليارات الدولارات” هناك، مع سعيها لأن تصبح لاعبًا عالميًا في قطاع الغاز.

وأشار، في مقابلة صحفية، إلى أن شركته تريد زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، حيثُ تملك الشركة بالفعل موتيفا أكبر مصفاة نفط أمريكية.

وأوضح الناصر، الذي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” في سويسرا: “اتفقنا على جلب 10 مليارات دولار إضافية في مجمع موتيفا للتكرير”، مضيفًا “لدينا الرغبة في ضخ استثمارات إضافية في الولايات المتحدة”.