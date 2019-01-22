النفط ينخفض وسط مخاوف من تراجع الطلب

انخفضت أسعار النفط نحو 1%، في حين أججت دلائل على اتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي، المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

وسجل خام برنت 62.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش بانخفاض 65 سنتًا أو 1% عن الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% أو 58 سنتًا إلى 53.22 دولار.

وحذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية أمس الإثنين، من أن الضغط على الاقتصاد سيؤثر على سوق العمل، بينما يشير تراجع طلبيات المصانع إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة، وفقد مزيد من الوظائف.

ويوم الإثنين، أعلنت الصين أقل معدل نمو سنوي منذ 1990.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام مسجلًا 2.7% في 2018.