تبلغ 495 مليار دولار.. الكويت تعيد النظر بميزانية المشاريع النفطية للمبالغة فيها

كشفت تقارير صحفية كويتية اليوم الاحد، ان وزير النفط الجديد “خالد الفاضل”، أمر باعادة النظر بميزانية المشاريع النفطية البالغة نحو 495 مليار دولار ضمن استراتيجية 2040 التنموية، بعد ان تبين ان الخطة قد تكون مبالغ فيها.

وذكرت صحيفة “الراي” نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الكويت خامس أكبر مصدر للنفط في منظمة “اوبك” رصدت 150 مليار دينار (495 مليار دولار) للخطة التي تشمل رفع طاقة إنتاج النفط الخام من 3.15 مليون برميل يوميًا إلى 4.75 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040 بالإضافة إلى مشاريع تكريرية وبتروكيماوية.

وقالت الصحيفة: “وجه وزير النفط المعنيين بإعادة النظر في حجم المبالغ المالية التي رصدها القطاع النفطي لإنفاقها ضمن إستراتيجية 2040، حيث إنها تحمل تخوفات من أن تكون توقعات الدراسة المعدة في هذا الشأن مبالغًا فيها بعض الشيء.”

وأضافت: “في حين ذكرت المصادر أن الفاضل، لا يعارض التوسّع في المشاريع النفطية، لكنه يرى أن الأرقام الرأسمالية المرصودة متفائلة، ومن ثم قد تكون التقديرات التمويلية غير مناسبة، ويجب إعادة النظر في تقديرها في ضوء دراسة جديدة أكثر دقة لمختلف الجوانب ذات الصلة بجدوى مشاريع الخطة.”

وأوضحت المصادر، أن مستوى طاقة الإنتاج المستهدفة الأكثر منطقية قد تكون الوصول إلى ما بين 3.8 و4 مليون برميل يوميًا عام 2040، وأنه ستكون هناك دراسة جديدة لتحديد مستوى الإنتاج المستهدف بنهاية استراتيجة 2040.

ووفقًا للصحيفة، فإن الميزانية المرصودة للقطاع النفطي تشمل حوالي 369 مليار دولار لمشاريع النفط الخام و42 مليار دولار لمشاريع التكرير داخل الكويت و21 مليار دولار لمشاريع التكرير في الخارج، و نحو 23 مليار دولار لمشاريع البتروكيماويات، في حين تشمل بقية الاستثمارات بناء ناقلات نفط واستحواذات في الخارج.

وتملك الكويت العضو المؤسس في “أوبك” سادس أكبر احتياط نفط مثبت في العالم بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران والعراق إذ يقدر بنحو 101 مليار برميل.