إنشاء شركة بين توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية لإنتاج “البولي بروبيلان”

المصدر: ا ف ب

وقّعت الشركة العامة الجزائرية “سوناطراك” والمجموعة الفرنسية “توتال” الخميس في وهران شمال غرب الجزائر عقد إنشاء شركة ستتكفّل ببناء واستغلال أول مصنع لإنتاج البولي بروبيلان في الجزائر.

ووقّع من جانب “سوناطراك” مساعد المدير التنفيذي توفيق حكار ومن جانب “توتال الجزائر” مديرها جون باسكال كليمونصو، العقد التأسيسي للشركة المسماة “سوناطراك توتال بوليمير” والمملوكة بنسبة 51% للمجموعة الجزائرية و49% للفرنسية.

وستبني الشركة وتدير “مجمعًا لنزع الهيدروجين من غاز البروبان وإنتاج البولي بروبيلان” في أرزيو قرب وهران، حيث يوجد أصلًا مجمع لتسييل الغاز ومصفاة نفط، بحسب بيان لسوناطراك.

وأضاف البيان أن ” هذا المشروع سيسمح بتغطية كل حاجيات البلد من البولي بروبيلان المستورد حاليًا” كما “سيخلق 1000 وظيفة مباشرة و6000 وظيفة غير مباشرة”.

وستوفر “سوناطراك” سنويًا 640 ألف طن من غاز البروبان المسال اللازم للمشروع من منشآتها للغاز الطبيعي في أرزيو، ما يسمح بإنتاج 550 ألف طن سنويًا من البولي بروبيلان، والتي ستسوّقها الشركة الجديدة.

ويتيح نزع الهيدروجين من البروبان إنتاج البروبيلان وهي المادة الأولية للبولي بروبيلان البلاستيك المستخدم في العديد من الصناعات مثل النسيج والأدوية والسيارات.

والجزائر تستورد حاليًا 100% من حاجاتها من البولي بروبيلان، ما يكلفها مبالغ باهظة في وقت تسعى فيه البلاد للحفاظ على احتياطيها من العملات الأجنبية التي تأثرت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط.