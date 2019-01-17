بعد انتقادات سعودية.. روسيا تؤكد عدم قدرتها على خفض إنتاجها النفطي بشكل حاد

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي، لكنها ستحاول أن تفعل هذا بخطى أسرع، وذلك بعد أن انتقدت السعودية موسكو بشأن وتيرة تخفيضاتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله إنه توجد قيود تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا.

وأضاف: “من حيث المبدأ، روسيا لا يمكنها أن تخفض بشكل حاد إنتاج النفط، لكننا سنحاول أن نفعل ذلك بخطى أسرع”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بشكل أكثر بطئًا مما كان متوقعًا.

وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة أوبك التي تقودها السعودية، ومنتجون كبار غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، على خفض انتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم سوق النفط.

ومن تلك الكمية تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميًا، بدءًا من يناير كانون الثاني. وقال نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها هذا الشهر بنحو 50 ألف برميل يوميًا، وستصل إلى المستوى المستهدف في الربع الأول.

وقال نوفاك يوم الجمعة الماضي، إن إنتاج النفط الروسي يتراجع بشكل تدريجي، وإنه هبط بأكثر من 30 ألف برميل يوميًا في يناير كانون الثاني من مستوى أكتوبر تشرين الأول، وهو المستوى المرجعي للاتفاق العالمي.

وقال مسؤولون روس إن خفض الإنتاج يمثل تحديًا؛ لأن الطقس الشتوي القارص في البلاد يمكن أن يجعل الآبار تتجمد.