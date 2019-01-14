“إيني” الإيطالية تعزز وجودها في الشرق الأوسط

المصدر: أ ف ب

وقّعت مجموعة “إيني” العملاقة للنفط والغاز مجموعة من الاتفاقيات، وأعلنت عن سلسلة من عمليات الاستحواذ، لتعزز وجودها في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة، يوم الإثنين، توقيع اتفاق مع “شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج”؛ لاستكشاف واستغلال “البلوك 47” في سلطنة عُمان، حيث ستمتلك الشركة الإيطالية العملاقة نسبة 90% مقابل 10% للشركة العُمانية.

كما وقّعت مع “بريتش بتروليوم” ووزارة النفط مذكرة تفاهم فيما يتعلق باكتساب حقوق التنقيب والإنتاج في البلوك 77.

وفي وقت سابق، حصلت المجموعة الإيطالية على حقوق الاستكشاف في مناطق “إيه” و “بي” و “سي” في إمارة الشارقة، فيما ستكون “إيني” المشغل بنسبة 75% في حين ستحتفظ الشركة الوطنية للنفط في الشارقة بنسبة 25% .

كما وقّعت “إيني” اتفاقيتين جديدتين في أبوظبي للاستحواذ على حصة تبلغ 70% في امتيازين للتنقيب البحري، شراكة مع “بي تي تي اكسبلوريشن اند برودكشن كومباني ليمتد” التايلندية.

ووقّعت المجموعة الإيطالية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين بشأن الاستكشاف في البلوك رقم واحد، وهي منطقة بحرية لم تستكشف إلى حد كبير.

وقال رئيس مجلس إدارة “إيني” كلاوديو ديسكالتزي الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط: “تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة أخرى من حيث النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكد على أن جميع العقود الموقعة هي “تأكيد إضافي لاستعداد المجموعة لترسيخ وجودها في الشرق الأوسط، وإنشاء تحالفات استراتيجية طويلة الأجل”.

وعززت “إيني” وجودها في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ العام الماضي، خصوصًا مع بدء نشاط التنقيب في سلطنة عُمان وتوقيع عقود مهمة مع شركة بترول أبوظبي (أدنوك).