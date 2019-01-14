السعودية تبحث سبل تلبية احتياجات اليابان من البترول

بحث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، مع وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، سبل تلبية المملكة لحاجات اليابان من البترول.

جاء ذلك في تصريح الفالح للصحفيين، عقب اجتماع جمع الطرفين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الإثنين.

وقد بحث الجانبان ملف أمن الطاقة، بحسب “رويترز”.

وكشفت بيانات أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، مؤخرًا، أن واردات الدولة الآسيوية من النفط الخام، تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 3.12 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت البيانات أن واردات الشرق الأوسط شكلت نسبة 85.7% من إجمالي واردات اليابان من النفط خلال نوفمبر الماضي، وذلك بتراجع نسبته 5.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.