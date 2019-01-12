مسؤول: لا توجه أمريكيًا لمنح النفط الإيراني إعفاءات إضافية

أكد “برايان هوك” ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران أن واشنطن “لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات على طهران”.

وقال هوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت، إن “سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط”، لكنه رفض الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو أيار.

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر تشرين الثاني.