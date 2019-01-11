السعودية تخفّض سعر البنزين أوكتان 95 وتبقي أوكتان 91 دون تغيير‎

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، إن المملكة خفَّضت السعر المحلي للبنزين أوكتان 95 إلى 2.02 ريال للتر من 2.04 ريال في الأشهر الثلاثة السابقة، وأبقت سعر البنزين أوكتان 91 دون تغيير.

وقالت الشركة، في بيان، إن هذا التغيير يبدأ سريانه في الثاني عشر من يناير /كانون الثاني الجاري، مضيفة أن الأسعار المحلية للبنزين تتخذ مسارًا صعوديًا أو نزوليًا تبعًا للتغيّرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

وقبل عام، ضاعفت الرياض إلى المثلين تقريبًا الأسعار المحلية لوقود السيارات في مسعى إلى تعزيز كفاءة الطاقة، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط.