النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بفعل آمال المباحثات التجارية وتخفيضات “أوبك”

مضت أسعار النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، اليوم الجمعة، بعدما تلقت الأسواق المالية دعمًا من الآمال التي خلقتها احتمالات حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قريبًا، وفي الوقت الذي بدأت فيه تخفيضات الإنتاج بقيادة “أوبك” تقلص المعروض.

وعلى الرغم من هذا، ظلت السوق في حالة ترقب بفعل توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2019.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.15 %، عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات عن التسوية السابقة إلى 52.55 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت بنحو 8%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو 10%.