قبل زيارة لظريف.. وزير النفط الإيراني يصل إلى بغداد

وصل وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه والوفد المرافق له اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق، كانت مقررة مطلع الأسبوع المقبل.



وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، استقبل صباح اليوم وزير الطاقة الإيراني بيجين زنكنة، بعد وصوله”، مبينة أن “هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط والطاقة“.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن “الجانبين سيعقدان اجتماعًا لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، لافتًا إلى أن “جدول الزيارة يشمل اللقاء برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح“.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن وزيرها محمد جواد ظريف الذي أنهى زيارته اليوم إلى الهند، والتي استمرت 3 أيام، سيتوجه إلى العراق الأسبوع المقبل.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد قد قال السبت الماضي، إن تعليق واردات الغاز والكهرباء الإيراني يلحق ضررًا بالاقتصاد العراقي؛ لأن هذه الواردات لن يكون لها بديل في المستقبل القريب.

والعراق هو أحد البلدان الثمانية التي تم إعفاؤها من العقوبات الأمريكية ضد إيران لمدة 6 أشهر، ويستورد الغاز من إيران لإمداد محطات إنتاج الكهرباء بالوقود.

وبدأت الحكومة العراقية البحث عن استيراد الكهرباء من دول عربية مجاورة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بعدما أقدمت إيران في يوليو الماضي، على وقف تصدير الكهرباء للعراق في ذروة فصل الصيف، على خلفية مشاكل تتعلق بتحويل العراق المبالغَ المستحقة إلى طهران، والتي بلغت أكثر من مليار دولار.