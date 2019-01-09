السعودية واثقة أن خفض إنتاج أوبك والحلفاء سيوازن سوق النفط‎

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن التحرك الذي جرى اتخاذه من جانب منظمة أوبك وحلفائها لتقليص المعروض سيحقق الاستقرار لسوق النفط.

وأضاف أنه لن يستبعد الدعوة لمزيد من التحركات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في المستقبل، مشيرًا إلى أن أوضاع السوق تبدو الآن أفضل مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.

وأكد الفالح أن السعودية تسعى إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لبناء قدرات لتوليد الطاقة النووية في البلد المنتج للنفط، مضيفًا أن المملكة تريد أن تكون واشنطن “جزءًا لا يتجزأ” من البرنامج النووي السعودي، الذي سيكون للأغراض السلمية بالكامل.

سندات أرامكو

وقال الوزير السعودي إن أرامكو ستصدر سندات في الربع الثاني من 2019، وسيتم إدراج الشركة النفطية الحكومية العملاقة في 2021.

وأضاف الفالح أن تقييم أرامكو سيعتمد على السوق، لكن الاحتياطيات النفطية ستكون أحد الأسس في تحديد قيمتها.

وكانت بنوك من بينها جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي تعمل على الإدراج المزمع لأرامكو قبل سحب الخطة العام الماضي.