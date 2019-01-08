رغم العقوبات.. الهند تعتزم شراء 9 ملايين برميل نفط إيراني

تعتزم 4 شركات ومؤسسات هندية شراء 9 ملايين برميل من النفط الإيراني في فبراير/ شباط المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، الثلاثاء، أن شركتي “بهارات بتروليوم” و”هندوستان بتروليوم” تعتزمان شراء مليون برميل من النفط الإيراني لكل منهما، الشهر المقبل.

وعلى خلفية مخاوف من العقوبات الأمريكية، توقفت “بهارات بتروليوم” عن شراء النفط الإيراني لمدة 3 أشهر، بينما توقفت “هندوستان بتروليوم” عن الأمر ذاته لمدة 6 أشهر قبل أن تستأنف هذا الشهر مشترياتها.

ومنحت الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، الهند ودولًا أخرى استثناء مدته 6 أشهر من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وتعتزم مؤسسة النفط الهندية، أكبر مصفاة نفطية في البلاد، شراء 5 ملايين برميل من النفط الإيراني، الشهر المقبل، وهو نفس مستوى الشهر الجاري، وفق “إسنا”.

وأضافت المصدر ذاته أن شركة “مانجالور” للبتروكيماويات بالهند ستشتري مليوني برميل الشهر المقبل، مقارنة مع 3 ملايين برميل خلال الشهر الجاري.

وتعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين؛ حيث استوردت 17.62 مليون طن من النفط خلال الفترة ما بين أبريل/نيسان، وأكتوبر/تشرين الأول 2018.