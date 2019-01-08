أسعار النفط تستقر بدعم آمال محادثات التجارة وتخفيضات أوبك

استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مدعومة بآمال بأن محادثات المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين ربما تنزع فتيل النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين قلَّصت تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك المعروض في الأسواق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.42 دولار للبرميل مرتفعة 9 سنتات أو 0.2% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.56 دولار للبرميل بارتفاع قدره 4 سنتات أو 0.1%.

وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قال أمس الاثنين إن بكين وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري “يمكننا قبوله” في الوقت الذي يعقد فيه عشرات المسؤولين من الصين، والولايات المتحدة، محادثات في مسعى إلى إنهاء خلاف تجاري يسبب اضطرابًا في الأسواق العالمية منذ العام الماضي.

وعلى الرغم من التفاؤل بالمحادثات في بكين، يحذّر بعض المحللين من أن العلاقات بين واشنطن وبكين ما زالت هشة، وأن التوترات قد تندلع مجددًا في وقت قريب.

كما أن هناك مخاوف أيضًا من أن تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا سيؤثر سلبًا على استهلاك الوقود.

وبالنظر إلى إمدادات النفط، فإن أسعار الخام في 2019 تتلقى الدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تهيمن عليها دول من الشرق الأوسط، وكذلك تخفيضات إنتاج روسيا غير العضو في أوبك.