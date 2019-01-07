“إبيكورب” تتوقع ارتفاع أسعار النفط

توقعت المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية “إبيكورب” التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوبك“، أن يستعيد السوق النفطي توازنه، مرجحة أن ترتفع أسعار النفط إلى ما بين 60 و70 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت إلى أن “الأسوق ستتحسن نتيجة قرار منظمة أوبك والمنتجين المستقلين بخفض الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا للنصف الأول من العام الحالي”.

وأوضحت المؤسسة أن هناك “توقع لنمو الطلب العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا عام 2019، وانخفاض مرجح لامدادات النفط في إيران وليبيا وفنزويلا وكندا”.

وقالت المؤسسة في تقرير اطلع عليه موقع “إرم نيوز”، اليوم الإثنين: “إن استعادة السوق النفطية لتوازنها يعني تحسن الأسعار التي ستظل الآن ترزح تحت ضغوط بانتظار مؤشرات بأن هناك سحوبات فعلية في المخزون العالمي.”

وأضافت أنه “بعد أن تثبت أساسيات السوق فان الأسعار ستتعافى وستصل إلى 60-70 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام (الجاري) ما لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي.”

واعتبر التقرير أن التحدي الرئيسي الذي يواجه أوبك هو كيفية التعامل مع الاختلالات الفعلية في السوق من أجل تثبيت مصداقيتها.