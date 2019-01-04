العراق يعلن التزامه باتفاق “أوبك+” لخفض إنتاج النفط في 2019

قال العراق اليوم الجمعة، إنه ملتزم باتفاق “أوبك+” لخفض إنتاج النفط، وإنه سيُبقي على إنتاجه من الخام عند 4.513 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2019.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في بيان إنه “أوعز لمسؤولي النفط باتخاذ إجراءات عاجلة للالتزام بالتخفيضات”.

وأضاف البيان، أن الوزير جدد “حرص الوزارة على استقرار الإنتاج في عموم البلاد عند معدل 4.513 مليون برميل يوميًا للأشهر الستة القادمة”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وآخرون غير أعضاء بالمنظمة، ضمن تحالف يعرف باسم “أوبك+” في ديسمبر/ كانون الأول، على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميًا في 2019.

وتبلغ حصة “أوبك” من تلك التخفيضات 800 ألف برميل يوميًا.