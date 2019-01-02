إنتاج روسيا النفطي صعد لمستوى قياسي في 2018

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحقبة السوفيتية مسجلًا 11.16 مليون برميل يوميًا في 2018، ليتجاوز المتوسط السنوي البالغ 11 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى.

وتجاوز مستوى الإنتاج المتوسط السنوي القياسي السابق البالغ 10.98 مليون برميل يوميًا المسجل في 2017.

وبلغ إنتاج النفط الروسي 555.838 مليون طن العام الماضي، مقارنة مع 547 مليون طن في 2017.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد قال إن “إنتاج بلاده في 2019 قد ينخفض إلى 552 مليون طن بفعل اتفاق الإنتاج العالمي”.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار المنتجين خارجها من بينهم روسيا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من كانون الثاني/يناير الجاري للحد من هبوط أسعار النفط.

وبلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في عام ونصف العام الأسبوع الماضي، ونزلت أكثر من 20% في 2018، متأثرة بعوامل من بينها ارتفاع الإمدادات لا سيما في الولايات المتحدة.

وقال نوفاك، إن أسعار النفط ستصبح أكثر استقرارًا في النصف الأول من 2019.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام بالعالم في 2018، بضخها 11.6 مليون برميل يوميًا، لتفوق كلًا من السعودية وروسيا.

وبلغ إنتاج النفط مستويات قياسية مرتفعة أو اقترب منها في الدول الثلاث.