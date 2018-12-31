استطلاع: تخمة المعروض وتباطؤ النمو يثقلان كاهل أسعار النفط في 2019

أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الإثنين، أنه من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دولارًا للبرميل في 2019، مع تقويض الجهود التي تقودها أوبك لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض، القادم معظمه من الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتوقع مسح شمل 32 اقتصاديًا ومحللًا، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 69.13 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض أكثر من خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي.

بلغ متوسط سعر برنت 71.76 دولار للبرميل في 2018.

وقال أشلي بيترسون من ستراتاس أدفيزورز: “النصف الأول من 2019 ستهيمن عليه المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض”.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، قد اتفقوا، في وقت سابق من الشهر الحالي، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا؛ لمحاولة تصريف مخزونات الخام العالمية ودعم الأسعار.

لكن التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ قبل يناير كانون الثاني، بينما تراجعت الأسعار أكثر من 15 بالمائة منذ الإعلان.

وتوقع مسح رويترز أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 61.05 دولار للبرميل في 2019، مقارنة مع 67.45 دولار في الاستطلاع السابق، وبلغ المتوسط 64.98 دولار في 2018.

ويعتقد المحللون أن إنهاء الاستثناءات الأمريكية في العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، سيضع ضغوطًا إضافية على أسعار الخام.