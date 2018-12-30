الجزائر: “أوبك” ستخفض إنتاج النفط مجددًا إن لزم الأمر

قال وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، إن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمنتجين من خارجها، سيخفضون إنتاج النفط مرة أخرى، إن لزم الأمر، خلال اجتماعهم في أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك، الأحد، في مؤتمر صحفي لوزير الطاقة مصطفى قيطوني بالجزائر العاصمة.

وذكر قيطوني، أن تحالف المنتجين في المنظمة والمستقلين، سينتظرون حتى نهاية الربع الأول 2019؛ لملاحظة مفعول اتفاق التخفيض على أرض الواقع.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين “أوبك” والمنتجين المستقلين من خارجها، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا؛ في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وقال الوزير الجزائري: “سنلتقي في أبريل/ نيسان.. سندرس وضعية السوق والأسعار، وإذا لزم الأمر سنخفض الإنتاج مرة أخرى”.

وأضاف، أسعار النفط “سترتفع في غضون الربع الأول 2019، وستستقر بين 65 إلى 70 دولارًا للبرميل، كاستجابة لاتفاق التخفيض.. مستوى الأسعار المتوقع يعتبر ملائمًا للمستهلكين والمنتجين والمستثمرين على حد سواء”.

وينتهي في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اتفاق بدأ مطلع 2017، يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، تم تقليصه لاحقًا إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول “أوبك” ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.

وتراجعت أسعار النفط الخام في السوق الدولية من 86 دولارًا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنهت أسبوع التداولات المنقضي عند 53 دولارًا، بالنسبة لبرميل برنت.

ووفقًا للوزير الجزائري، فإن بلاده ستخفض إنتاجها بواقع 3% (36 ألف برميل يوميًا)؛ تماشيًا مع الاتفاق.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.

ويعاني الاقتصاد الجزائري تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، التي تمثل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.