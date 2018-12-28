ارتفاع أسعار النفط بعد الخسارة السابقة

ارتفعت أسعار النفط بمقدار دولار، اليوم الجمعة، مستردة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت الضغط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار، أو ما يعادل 1.94 %، إلى 53.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، وكان الخام هبط 4.24 %، أو 2.31 دولار، أمس إلى 52.16 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.47 %، أو ما يعادل 1.10 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق 3.6 %.

وأغلق الخام منخفضا 3.48 %، أو 1.61 دولار، في تعاملات أمس عند 44.61 دولار للبرميل.