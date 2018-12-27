العراق يوقع مذكرة تفاهم مع إيران في مجال الطاقة

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع إيران اليوم الخميس، لتوسيع حجم التعاون في مجال الطاقة.

وجاء توقيع المذكرة بعد منح العراق مهلة مدتها 90 يومًا، تسمح خلالها باستيراد الطاقة الكهربائية من طهران، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء العراقية.

وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، وصل وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وأوضح البيان أن “الوزير العراقي لؤي الخطيب أبرم محضر اجتماع مع وزارة الطاقة الإيرانية متمثلة بوزيرها، رضا اردكانيان، لتطوير وتوسيع حجم التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية”.

وأضاف البيان أنه “سيتمخض عن المحضر توقيع مذكرة تفاهم في الفترة المقبلة، ستتضمن مجموعة من الاتفاقات الفنية والتقنية والاقتصادية، الخاصة بمنظومة الكهرباء الوطنية، وتبادل الخبرة والاستشارات، في قطاعات الوزارة الثلاثة (الإنتاج والنقل والتوزيع) فضلًا عن، استيراد الطاقة الكهربائية، والغاز”.

وفي يوم 21 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، منحت الولايات المتحدة العراق مهلة مدتها 90 يومًا، تسمح خلالها باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، مما يتيح لبغداد تجاوز العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران في الفترة الحالية.

وجاء القرار الأمريكي قبل أيام من انتهاء مهلة حصل عليها العراق في الـ5 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مدتها 45 يومًا.

وأدى نقص الطاقة في مدن عراقية إلى إشعال فتيل أزمة شعبية تبعتها احتجاجات واسعة، ضد الحكومة المنصرمة خلال الصيف الماضي.

ويلجأ العراق لاستيراد ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية، سعيًا لتجاوز مشكلة الطاقة.

ويحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.

وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف (موسم الذروة)، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصل في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية.