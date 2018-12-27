روسيا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تقلبات أسعار النفط العالمية

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأمريكية؛ ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي.

وقال نوفاك: “كل أوجه عدم التيقن هذه، والتي في السوق الآن: كيف ستتصرف الصين، وكيف ستتصرف الهند… حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأمريكية… تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر.”

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقد صاخب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ودائم المطالبة للمنظمة بالعمل على خفض أسعار النفط.

وأبلغ نوفاك الصحفيين، أن قرار الولايات المتحدة بالسماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران، كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميًا.

وكانت “أوبك” ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم، بدءًا من يناير/ كانون الثاني؛ من أجل دعم أسعار النفط.

وقال نوفاك للصحفيين: “لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه” مشيرًا إلى خفض الإنتاج.

وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن، في النصف الأول من 2019، في إطار الاتفاق، ثم سيكون بمقدورها العودة به إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يوميًا) للعام 2019 بأكمله، دون تغيير عن 2018.