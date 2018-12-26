هاشم هاشم رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة البترول الكويتية

قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن مرسومًا صدر بتعيين هاشم سيد أحمد هاشم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ورئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة البترول الكويتية، الذراع التنفيذية للقطاع النفطي الحكومي في الكويت عضو منظمة أوبك.

وأكدت الوكالة الرسمية، أنه تقرر تعيين خالد بوحمره وسامي الرشید وفاضل صفر وجمال النوري ومحمد الفارس أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة.

ومن المتوقع أيضًا تعيين عبدالغفار العوضي ممثلًا عن وزارة المالية، ووائل العسعوسي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهما عضوان حاليان في مجلس الإدارة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

من ناحية أخرى، أصدرت مؤسسة البترول تعميمًا أمس يقضي بوقف التعيينات والنقل والترقيات لجميع المستويات الوظيفية في المؤسسة والشركات النفطية التابعة، وكذلك التنقلات بين المؤسسة والشركات اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وجاء في التعميم الصادر من الرئيس التنفيذي بالوكالة في مؤسسة البترول وليد البدر، أن القرار يشمل وقف التعيين مع المقاولين، كما يسري على كل حالات التعيينات والترقيات والتنقلات والندب والإعارة والتي مازالت تحت الإجراء، ولم يتم توقيع عقد العمل أو إصدار الإجراء الذاتي بشأنها حتى تاريخه.