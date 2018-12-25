وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار أسعار النفط نصف 2019

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي، ستكون أكثر استقرارًا في النصف الأول من 2019.

وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا-24 التلفزيونية: “أعتقد أنه خلال النصف الأول، وبفضل الجهود المشتركة التي أكدتها أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في ديسمبر الجاري، سيكون الوضع أكثر استقرارًا وأكثر توازنًا”.

وأشار نوفاك إلى أنه لا توجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع أوبك، وعزا انخفاض أسعار النفط إلى عوامل الاقتصاد الكلي.

وأضاف: “تلك هي العوامل الأساسية: تراجع الطلب في الشتاء وبالطبع الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي نشهد فيه تراجعًا في النشاط الاقتصادي العالمي في نهاية العام، وانخفاضًا في سوق الأسهم”.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا اتفقوا، في وقت سابق هذا الشهر، على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، بدءًا من يناير/كانون الثاني، للحد من هبوط أسعار النفط.