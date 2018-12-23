وزير الطاقة الإماراتي: أكتوبر سيكون المرجع الرئيسي لخفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إنّ مستويات الإنتاج في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الجاري.

وأضاف المزروعي في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، أن “إنتاج أيلول/ سبتمبر، سيكون المرجع لعدد قليل من المنتجين”.

وذكر، أنّ “ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط”، مضيفًا أنه “من المتوقع أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا أن يزيد”.

وأشار إلى أنّ “المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018”.

وقال الوزير الإماراتي، إنّ منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.

وبين المزروعي، أنّه “إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميًا، سيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعًا استثنائيًا، وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام”. مؤكدًا أنّ “تمديد الاتفاق الموقع في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق”.

بدوره، قال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أديب الأعمى، اليوم الأحد، إنّ “فائض المعروض في سوق النفط انخفض إلى 37 مليون برميل فقط في تشرين الثاني/ نوفمبر، من 340 مليون برميل في كانون الثاني/ يناير 2017”.