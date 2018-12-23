وزير النفط العراقي: الأسعار ستتحسن وندرس المناطق المشتركة مع الكويت‎

توقع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأحد، “تحسن” أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته “أوبك” والمنتجون المستقلون في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الغضبان في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت: “لم يعد هناك تخزين كبير في السوق، وعليه نحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف”.

وأعلن أن الكويت والعراق اختارا مستشارًا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة.

وفي الاجتماع ذاته، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، إن “الفترة الحالية وقت صعب لأسعار النفط”.

وأضاف الوزير القطري، أن هناك كميات فائضة في السوق، ضختها بعض الدول في السنة الماضية من بينها السعودية “لم يكن لها مبرر”.