روسيا: منتجو النفط سيراقبون الأسعار ولا ضرورة لاجتماع طارئ

أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم الجمعة، أن جميع منتجي النفط الذين وافقوا على اتفاق لخفض الإنتاج سيواصلون مراقبة الأسعار، معبرًا عن اعتقاده بعدم وجود ضرورة لعقد اجتماع طارئ بين أوبك ومنتجين من خارجها.

وقال نوفاك ردًا على طلب للتعليق على هبوط أسعار النفط واحتمال عقد اجتماع استثنائي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط آخرين، “أعتقد أنه يجب علينا أن نراقب، ونهاية العام ليست مؤشرًا”.

وانخفضت أسعار النفط لأكثر من 30 % من مستوى ذروة سجلته في أكتوبر تشرين الأول؛ وذلك بفعل مخاوف من أن ينخفض الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإشارات على تخمة في المعروض من الخام.