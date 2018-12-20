سلامة: نفط ليبيا ملك الليبيين جميعًا ولا يحق لأحد التعرض لإنتاجه أو تصديره

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، إن “النفط ملك الليبيين جميعًا، ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه أو نقله أو تصديره”.

وأضاف سلامة، في تغريدة نشرتها البعثة الأممية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن “نفط ليبيا ليس رهينة، ولا غنيمة، وهو ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدامات، وفي الحزم مصلحة لليبييين وهيبة دولتهم”.

1/2 #غسان_سلامة: النفط ملك الليبيين جميعا ولا يحق لأحد ان يتعرض لانتاجه او نقله او تصديره . وحق العاملين بالقطاع بمرتباتهم ينبغي ان يكون مضمونا وساري المفعول دون حاجة لتدخل. انما حذار حذار من استغلال دقة الموقف للابتزاز غير المبرر او لغنائم غير مشروعة pic.twitter.com/ofXldgq5bm — UNSMIL (@UNSMILibya) December 20, 2018

وحذر سلامة من استغلال “دقة الموقف للابتزاز غير المبرر أو لغنائم غير مشروعة”.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأربعاء، إعادة فتح حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب)، بعد أيام من إغلاقه.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إن “الخطوة جاءت في ختام زيارة قام بها السراج، الأربعاء، إلى حقل الشرارة”.

ومنذ الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يشهد حقل “الشرارة”، الذي يعتبر من أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا، احتجاجات ضمن حراك يُسمي “غضب فزان”.

ويطالب الحراك الجهات المعنية بتوفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، وتنميتها وتوفير وقود لسكانها.

ويقلّص إغلاق “الشرارة”، الإنتاج اليومي من النفط الخام بالحقل، بنحو 315 ألف برميل يوميًّا، و73 ألف برميل من حقل “الفيل”، المعتمد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

وتسببت الصراعات السياسية الحادة في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع كانت تستهدف إنتاج مليوني برميل يوميًّا بحلول 2017.