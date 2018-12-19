العراق يبرم اتفاقًا لحفر 40 بئرًا بحقل “مجنون” النفطي

أبرمت شركة “نفط البصرة”، اليوم الأربعاء، اتفاقًا مع شركة “شلمبرجير” الرائدة في مجال خدمات حقول النفط، لحفر 40 بئرًا في حقل “مجنون” جنوبي العراق.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط، أن “نفط البصرة” المملوكة للدولة، أبرمت اتفاقًا آخر مع شركة الاستكشفات النفطية المملوكة للحكومة العراقية، لإجراء مسح زلزالي في الحقل ذاته الواقع بمحافظة البصرة (جنوب).

وجرى توقيع العقدين بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، بحضور وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، لكن الوزارة لم تكشف عن قيمتهما.

ونقل البيان عن الغضبان قوله، إن “حقل مجنون من الحقول العملاقة، لامتلاكه إمكانيات إنتاجية كبيرة، وإن توقيع العقدين يأتي للنهوض بمعدلات الإنتاج”.

وتدير الحكومة العراقية حقل “مجنون” منذ انسحاب شركة “رويال داتش شل”، من تطويره في يونيو/تموز الماضي.

ويبلغ إنتاج الخام الحالي من الحقل المذكور نحو 240 ألف برميل يوميًّا؛ ويخطط العراق لزيادة الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميًّا خلال 3 أعوام.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.6 مليون برميل يوميًّا.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أخيرًا خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 مليون برميل يوميًّا بحلول 2022.