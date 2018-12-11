أزمة حقل “شرارة” الليبي ترفع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط الخام قليلًا، في بداية تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتعطل الإمدادات من حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، منذ الأحد الماضي.

وأمس الاثنين، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة “القوة القاهرة” في حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، مطالبة المجموعات المسيطرة عليه، بالانسحاب الفوري منه، وسط تراجع حاد في إمدادات الحقل.

ويقلص إغلاق حقل الشرارة، الإنتاج من النفط الخام بالحقل، بنحو 315 ألف برميل يوميًّا، و 73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم فبراير/ شباط، بنسبة 0.09%، أو 5 سنتات، إلى 60.02 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون الثاني، بنسبة 0.10%، أو 5 سنتات إلى 51.03 دولار للبرميل.

وبدت استجابة أسواق النفط لاتفاق خفض الإنتاج ضعيفة، إذ كانت التوقعات بخفض أكبر في الإنتاج، مما تم الاتفاق عليه.

ومساء الجمعة الماضية، اتفقت “أوبك” ومنتجين من خارجها على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا في 2019، إذ ستخفض “أوبك” إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميًّا.