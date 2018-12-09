ليبيا.. توقف الإنتاج في حقل الشرارة خلال ساعات وتحذيرات من “نتائج كارثية”

أغلق حرس حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، الأحد، مضخات الحقل، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج بالكامل خلال ساعات.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان إن “الحرس أغلقوا المضخات عنوة مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة، وبالتالي إلى وقف الإنتاج بالكامل”.

وستضطر المؤسسة الوطنية للنفط بحسب بيانها “لتنفيذ خطة الطوارئ لإخلاء المستخدمين من الحقل”.

ويشهد حقل الشرارة أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا احتجاجات لشباب من الجنوب، ضمن حراك سمي بـ(غضب فزان)، لمطالبتهم الجهات المعنية بتنمية منطقتهم وتأمين الطرق المؤدية لأقصى مدن وقرى فزان وتأمين مخصصات الوقود.

وحذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، يوم الأحد، من “نتائج كارثية” في حال الوقف الكامل لإنتاج حقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان، إن “محاولة إعادة الإنتاج ستستغرق فترة طويلة نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة، إضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الإعمار”.

وأشار البيان إلى أن “الإنتاج سيتوقف في حقل الفيل أيضًا؛ بسبب اعتماده في تزويد الكهرباء من حقل الشرارة”.

ووصفت المؤسسة المحتجين بأنهم مجموعة “من الخارجين عن القانون”؛ لإغلاقهم المضخات عنوة.