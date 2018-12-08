وزير النفط: العراق سيخفّض إنتاجه بـ139 ألف برميل يوميًا

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، السبت، إنّ العراق سيخفّض إنتاجه بمقدار 139 ألف برميل يوميًا بموجب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين خارجها.

وتوصلت دول “أوبك” والمنتجون خارجها وعلى رأسهم روسيا الجمعة، إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم الأسعار، حيث تتحمل دول أوبك الجزء الأكبر من خفض الإنتاج بـ800 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق مطلع العام المقبل ويستمر لمدة ستة أشهر.

وأوضح الغضبان، في بيان، أن “العراق لعب دورًا فاعلًا وإيجابيًا في التوصل إلى هذا القرار بالتعاون مع الدول الكبيرة الأعضاء في المنظمة مثل: السعودية، والإمارات، إضافة إلى الدور الإيجابي لروسيا”.

وأضاف أن “العراق كان يأمل أن يكون قرار الخفض لمدة سنة واحدة، لكن الدول خارج المنظمة طلبت أن يكون 6 أشهر”.

وأشار الغضبان إلى أن “حصة العراق من التخفيض ستكون 139 ألف برميل يوميًا بدلًا من الـ220 ألف التي التزم بها سابقًا خلال العام 2017”.

وقال وزير النفط العراقي، إنّ “التخفيض يعد مقبولًا لنا، خاصة أن سعر برميل النفط الذي اعتُمد ضمن (مشروع) موازنة العام 2019 هو 56 دولارًا للبرميل الواحد مع عجز إجمالي يبلغ 20 في المائة، وبالتالي فإننا نحتاج إلى سعر أفضل عمليًا وليس تخطيطيًا”.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 مليون برميل يوميًا.