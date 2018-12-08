أسعار النفط تقفز بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج

أغلقت أسعار النفط، يوم الجمعة، على مكاسب تزيد عن 2%، بعد أن اتفق أعضاء أوبك وحلفاء للمنظمة في مقدمتهم روسيا على خفض الإنتاج لامتصاص وفرة في مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

لكن مكاسب النفط، الجمعة، قيدتها مخاوف من أن التخفيضات لن تكون كافية لكبح إنتاج متنامٍ.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميًّا بدءًا من العام المقبل في خطوة ستجري مراجعتها في اجتماع في أبريل/ نيسان المقبل.

وهذا الرقم أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميًّا الذي توقعته السوق.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك يومين من المحادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميًّا بدءًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميًّا.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميًّا من مستويات أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 11.4 مليون برميل يوميًّا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون تدريجيّة وستحدث على مدار بضعة أشهر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.61 دولار، أو 2.7%، لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل.

وأثناء التعاملات المبكرة هبط برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل عندما بدا أن مصدري النفط ربما يبقون على المستويات المستهدفة للإنتاج دون تغيير، ثم قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 63.73 دولار بفعل أنباء الاتفاق قبل أن تتراجع في أواخر التعاملات.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52.61 دولار للبرميل مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.2%، بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 54.22 دولار.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود برنت 4.8% والخام الأمريكي 3%.