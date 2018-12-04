الحكومة الأردنية توضح حقيقة فيديو خلط البنزين بالماء

أوضحت الحكومة الأردنية حقيقة وجود حالات غش عبر خلط مادة البنزين بالماء، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يدّعي وجود عملية غش بخلط البنزين بالماء.

وقالت الحكومة، نقلًا عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الحكومية، عبر منصتها الإعلامية الإلكترونية “حقك تعرف”: إن البنزين لا يمكن خلطه بالماء، وإن حدث خطأ بتسرب الماء لخزانات البنزين، فهذا يعني تعطل جميع السيارات التي تزودت بالبنزين من تلك المحطة تعطلًا كاملًا، وفي أغلب الأحيان قبل مغادرة السيارة للمحطة.

وأضافت الحكومة: “تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بفحص دوري ميداني لجميع محطات الوقود، حيث تؤخذ عينة وتفحص بمادة كيميائية كاشفة لوجود الماء، ويشمل الفحص كل المحطات وجميع المشتقات، للبنزين وللديزل وللكاز.

وتابعت: “عند ورود شكوى تخص نوعية البنزين أو الديزل أو الكاز، يتحرك موظفو المواصفات والمقاييس فورًا وتعالج الشكوى في نفس اليوم أينما كانت، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحطة المخالفة وتصويب الخطأ وإرجاع كامل الحقوق للمتضررين”.

إلى ذلك، قالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة رلى مدانات، إن نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محليًا، والتي تمت في أحد المختبرات العالمية (أس جي أس (SGS السويسرية، أظهرت أن نسبة المنغنيز في البنزين المستورد مطابقة لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية الخاصة بالبنزين.

وأضافت أن نسبة المنغنيز في العينات التي تم فحصها كانت أقل من 0.1 ملغ/ لتر، في حين أن النسبة المسموح بها حسب القاعدة الفنية هي 2 ملغ/ لتر، إلا أنها أشارت إلى أن النتائج أظهرت ارتفاع نسبة الحديد المضاف إلى البنزين المستورد، مشيرة إلى أن القاعدة الفنية الأردنية لا تحدد نسبة الحديد الذي لم يعد، بحسب المراجع الدولية، يستخدم كمضاف إلى البنزين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضحت أن نسبة المنغنيز في البنزين المكرر محليًا في مصفاة البترول كانت 24 ملغ /لتر في بنزين أوكتان 90، وهذا مخالف لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية، ونسبة المنغنيز في بنزين أوكتان 95 كانت 1ملغ/ لتر، وهي مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية.

وأشارت المهندسة مدانات إلى أنه وبناءً على ما سبق، فقد تم عقد اجتماع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يوم السبت الماضي، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وأمين عام وزارة الطاقة ونقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومفوض من هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وتم اتخاذ القرارات التالية: عقد اجتماع للجنة الفنية الدائمة لقطاع البترول لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس، يوم الخميس المقبل؛ لدراسة نتائج فحص البنزين والمراجع المتوفرة لتعديل القاعدة الفنية لإضافة نسبة الحديد ضمن متطلبات القاعدة الفنية، ومراقبة نسبة الحديد والمنغنيز في البنزين المستورد والمحلي، وذلك بأخذ عينات من البنزين من المحطات وفحصها؛ إما في المختبرات المحلية أو في مختبرات خارج المملكة.

كما تقرر مخاطبة رئاسة الوزراء بخصوص الاستثناء الممنوح لشركة مصفاة البترول الأردنية؛ من أجل تعديله، ليقتصر الاستثناء فقط على نسبة الكبريت، لحين تنفيذ شركة مصفاة البترول مشروع التوسعة لاستخلاص الكبريت، بحيث لا يتم استثناء المضافات التي تضاف إلى البنزين أو أي متطلبات أخرى.

وتقرر عقد اجتماع، غدًا الأربعاء، مع الشركات المستوردة للمشتقات النفطية وشركة مصفاة البترول ونقابة أصحاب محطات المحروقات؛ لبحث موضوع إمكانية إعادة تكرير البنزين لإزالة المواد المضافة، والالتزام بنسبة المنغنيز المحددة في القاعدة الفنية الأردنية، ونسبة الحديد التي ستحدد بتعديل القاعدة الفنية لحل هذه المشكلة نهائيًا.