اليابان تجري اتصالات وثيقة مع أمريكا بشأن العقوبات الإيرانية‎

قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، إن اليابان على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الإيرانية.

وامتنع سوجا عن التعليق على تفاصيل الاتصالات، ولكنه قال إن اليابان طالبت بضرورة ألا يكون للعقوبات تأثير سلبي على أنشطة الشركات اليابانية.

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.”

ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.

وتمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان أكبر مستوردين للنفط الإيراني في حين تشتري تايوان أحيانًا النفط الإيراني على الرغم من أنها ليست من المشترين الرئيسين له.